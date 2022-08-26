Копенгаген, 26 августа, 2022, 15:52 — ИА Регнум. Датское энергетическое агентство опубликовало данные по количеству потребляемого газа в стране. В первой половине 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в стране снизилось потребление природного газа на 30 процентов. Об этом сообщает информационное агентство Nord News.

(сс) sharonang Копенгаген

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В свою очередь потребление нефти и угля увеличилось на 19,4 и 1,1 процента соответственно.

Согласно данным датского энергетического агентства, на 3,7 процента увеличилось потребление возобновляемых источников энергии, среди которых ветрогенераторы и солнечные батареи.

«Из-за улучшения ветровых условий датские ветряные турбины в первой половине 2022 года произвели на 28,5 процентов больше электроэнергии, чем в предыдущем году, что означает, что доля энергии ветра в электроснабжении выросла с 41 до 52 процентов <…> Производство электроэнергии солнечными батареями на 63,9 процента выше, чем за аналогичный период 2021 года, благодаря значительно большему количеству солнечных часов и более совершенным технологиям», — указано в сообщении.

Отметим, что контракт на поставку газа по «Северному потоку» природного газа с Данией был заключен в 2006 году на период до 2030 года. В 2021 году Копенгаген закупила у «Газпрома» в общей сложности 1,965 млрд куб. м газа. А объём поставок в 2020 году составил 1,845 млрд куб. м. После начала специальной военной операции датская энергетическая компания Orsted заявила о том, что она намерена оплачивать поставки российского газа только в евро, а идти навстречу России и оплачивать импорт в рублях она не готова.

Напомним, что 22 июля правительство России включило новые государства в список недружественных стран, среди которых Греция, Дания, Словения, Хорватия и Словакия.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что министр нефти и энергетики Норвегии Терье Осланд заявил о том, что несмотря на кризис, власти не будут снижать стоимость природного газа странам Европейского союза.

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