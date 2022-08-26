Нижний Новгород, 26 августа, 2022, 15:09 — ИА Регнум. В большинстве регионов Приволжского федерального округа до 29 августа ожидается аномально жаркая погода, когда средняя температура воздуха превышает климатическую норму на 7°С и более. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Andrew Bowden Жара

В частности, 26 и 27 августа аномально жарко будет в Пермском крае и Чувашии, а также в Марий Эл и Нижегородской области. С 26 по 28 августа жара накроет Кировскую область, с 26 по 29 августа — Мордовию.

Как сообщало ИА REGNUM, с 25 по 29 августа на территории Удмуртии ожидается аномальная жара. Территория Пензенской области в период с 27 по 29 августа останется во власти обширного антициклона. Раскаленный воздух с казахстанских степей обеспечит усиление жары. Оранжевый уровень погодной опасности прогнозируется в Саратовской области до конца августа. В дневные часы ожидается жара до 37°С. В Ульяновской области до конца августа сохранится аномальная жара, температура поднимется до 34°С.