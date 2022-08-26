Париж, 26 августа, 2022, 15:09 — ИА Регнум. Посетив Алжир, французский президент Эммануэль Макрон посчитал, что поиски «правды» и «признания» важнее «раскаяния», сообщает Le Figaro.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон заявил, что поиск «правды» и «признания» важнее, чем «покаяние» в вопросах колонизации и алжирской войны, которые отравляют отношения между Парижем и Алжиром.

«Я часто слышу, что в вопросе о памяти и франко-алжирском вопросе нас постоянно призывают выбирать между гордостью и покаянием. Я хочу правды, признания, потому что иначе мы никогда не продвинемся вперед», — заявил президент Франции во время визита в Алжир.

Глава государства прибыл на европейское кладбище Сент-Эжен. Президент возложил венок к памятнику «погибшим за Францию».

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон выразил «сильную обеспокоенность по поводу ядерной безопасности».

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