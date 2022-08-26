Ярославль, 26 августа, 2022, 15:09 — ИА Регнум. В Ярославских автошколах будут обучать водителей автобусов для автотранспортных предприятий региона. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта Ярославской области.

vylip Водитель автобуса

Обучение организуется для безработных и работников, которые находятся под риском увольнения. Всего образовательных программ две — обучение на категории B и D сроком на 3 месяца и обучение на категории C и D сроком на 2 месяца. Программы запускаются из-за того, что на предприятиях области возник дефицит кадров.

«Чтобы компенсировать нехватку водительского состава, организован набор на обучение водителей автобусов по образовательным программам. Получившие право на управление транспортными средствами категории D будут трудоустроены в транспортные организации региона», — пояснили в правительстве.

Старт запланирован на сентябрь при автошколах Ярославля. Безработным на период обучения будет выплачиваться пособие.