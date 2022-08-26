Пенза, 26 августа, 2022, 15:07 — ИА Регнум. Очередную партию гуманитарного груза из Пензенской области доставили 26 августа в Пологовский район Запорожской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.

T. me/penzregru Гуманитарная помощь из Пензенской области жителям Запорожья

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Местным жителям привезли продукты, строительные материалы, канцелярские принадлежности, необходимые школьникам к началу учебного процесса. Для бесперебойного снабжения электричеством больницы города Токмака доставили дизель-генератор.

Как сообщало ИА REGNUM, из Пензенской области в город Токмак ко Дню российского флага направили государственную символику и атрибутику. На главной площади развернули 20-метровый флаг России. Затем состоялся автопробег на украшенных флагами машинах.

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