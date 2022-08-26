Оренбург, , 15:02 — REGNUM В Оренбургской области за семь месяцев 2022 года зарегистрировалось более 700 компаний и более 5,5 тыс. индивидуальных предпринимателей. Такая статистика обнародована Управлением Федеральной налоговой службы по региону.

Бизнес Иван Шилов © ИА REGNUM

Количество новых компаний и индивидуальных предпринимателей в Оренбуржье появляется больше, чем тех, которые прекращают свою деятельность. Юрлиц, прекративших деятельность по решению учредителей, стало меньше на 23% по сравнению с первым полугодием 2021 года. Количество новых компаний в 2022 году превышает число ликвидированных в добровольном порядке вдвое.

Индивидуальных предпринимателей также регистрируется больше, чем прекращает деятельность. В среднем за месяц в Оренбургской области регистрируются 807 новых бизнесменов, а прекращают деятельность — 617.