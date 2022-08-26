Москва, 26 августа 2022, 15:01 — REGNUM Специальная военная операция России на территории б. УССР приведет к ослаблению позиций США в мире и поможет избавить независимые страны от американского давления, в том числе, на бизнес. Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 августа, об этом заявил руководитель фракции СРЗП в Госдуме Сергей Миронов.
Ранее сообщалось, что представители ЦРУ США начали интересоваться недвижимостью российских граждан на территории Турции. По данным газеты Yeni Safak, агенты американских спецслужб угрожали местным бизнесменам негативными последствиями в случае продажи недвижимости гражданам России.
Миронов отметил, что если раньше американцы безуспешно давили на чиновников страны, прикрываясь вопросами безопасности, то теперь жертвами их бандитских угроз и шантажа становятся простые люди.
«Убежден, американские «мастера заплечных дел» не страдают в тяжелой форме приступами русофобии, в отличие от многих публичных политиков на Западе. У них интерес очень простой — деньги. Они хорошо видят, как слабеет влияние США по всему миру, в том числе в сфере экономики и торговли», — сказал депутат.
По его словам, Турция, несмотря на политику остальных стран НАТО, хорошо адаптировалась к западным санкциям и успешно продолжает торговать с Россией, наращивая объемы.
«Поэтому янки забеспокоились, что вместе с политическим влиянием потеряют и вполне осязаемые экономические односторонние преимущества, на которых десятилетиями держалось благосостояние США», — добавил Миронов.
Парламентарий выразил уверенность, что неизбежное окончание спецоперации на территории б. УССР в пользу России приведет к еще большему ослаблению США.
«Сейчас американцы уверенно хоронят Европу, а с ней и свой имидж страны, с которой якобы выгодно иметь дело. Все видят, что в любой момент США могут ввести против неугодных санкции, заморозить, а то и конфисковать активы. Во все времена бизнес будет искать «тихую гавань», а она сегодня точно не в американской юрисдикции. Поэтому избавление независимых стран от бандитского давления Запада — это вопрос времени. И победа Российской армии только приближает этот момент», — заключил Миронов.
Читайте ранее в этом сюжете: ЦРУ заинтересовалось имуществом граждан России в Турции