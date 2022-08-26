Москва, 26 августа, 2022, 15:01 — ИА Регнум. Специальная военная операция России на территории б. УССР приведет к ослаблению позиций США в мире и поможет избавить независимые страны от американского давления, в том числе, на бизнес. Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 августа, об этом заявил руководитель фракции СРЗП в Госдуме Сергей Миронов.

Duma.gov.ru Сергей Миронов

Ранее сообщалось, что представители ЦРУ США начали интересоваться недвижимостью российских граждан на территории Турции. По данным газеты Yeni Safak, агенты американских спецслужб угрожали местным бизнесменам негативными последствиями в случае продажи недвижимости гражданам России.

Миронов отметил, что если раньше американцы безуспешно давили на чиновников страны, прикрываясь вопросами безопасности, то теперь жертвами их бандитских угроз и шантажа становятся простые люди.

«Убежден, американские «мастера заплечных дел» не страдают в тяжелой форме приступами русофобии, в отличие от многих публичных политиков на Западе. У них интерес очень простой — деньги. Они хорошо видят, как слабеет влияние США по всему миру, в том числе в сфере экономики и торговли», — сказал депутат.

По его словам, Турция, несмотря на политику остальных стран НАТО, хорошо адаптировалась к западным санкциям и успешно продолжает торговать с Россией, наращивая объемы.

«Поэтому янки забеспокоились, что вместе с политическим влиянием потеряют и вполне осязаемые экономические односторонние преимущества, на которых десятилетиями держалось благосостояние США», — добавил Миронов.

Парламентарий выразил уверенность, что неизбежное окончание спецоперации на территории б. УССР в пользу России приведет к еще большему ослаблению США.

«Сейчас американцы уверенно хоронят Европу, а с ней и свой имидж страны, с которой якобы выгодно иметь дело. Все видят, что в любой момент США могут ввести против неугодных санкции, заморозить, а то и конфисковать активы. Во все времена бизнес будет искать «тихую гавань», а она сегодня точно не в американской юрисдикции. Поэтому избавление независимых стран от бандитского давления Запада — это вопрос времени. И победа Российской армии только приближает этот момент», — заключил Миронов.