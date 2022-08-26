Лукашенко: проблемы больше не позволят ЕС жить в изобилии
Москва, 26 августа, 2022, 15:02 — ИА Регнум. Многочисленные проблемы, накопленные Евросоюзом, больше не позволят европейским странам процветать. Об этом заявил 26 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщает БелТА.
По его словам, «дурница закончилась», в том числе из-за помощи Киеву, пандемии коронавируса, локдаунов и разбрасывания «с вертолёта денег».
«Поэтому проблем много, изобилия у них, действительно, больше не будет», — сказал Лукашенко.
Он посоветовал европейским странам «раздеваться, напрягаться и работать», так как придётся «платить по счетам на всю катушку». Напомнил белорусский лидер и о том, что некоторые страны, включая Германию, получали российский газ со скидкой в размере 50%.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее об окончании периода «изобилия» заявил французский президент Эммануэль Макрон.
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