Москва, 26 августа, 2022, 15:02 — ИА Регнум. Многочисленные проблемы, накопленные Евросоюзом, больше не позволят европейским странам процветать. Об этом заявил 26 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщает БелТА.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

По его словам, «дурница закончилась», в том числе из-за помощи Киеву, пандемии коронавируса, локдаунов и разбрасывания «с вертолёта денег».

«Поэтому проблем много, изобилия у них, действительно, больше не будет», — сказал Лукашенко.

Он посоветовал европейским странам «раздеваться, напрягаться и работать», так как придётся «платить по счетам на всю катушку». Напомнил белорусский лидер и о том, что некоторые страны, включая Германию, получали российский газ со скидкой в размере 50%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее об окончании периода «изобилия» заявил французский президент Эммануэль Макрон.

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