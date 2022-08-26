Южно-Сахалинск, , 15:26 — REGNUM Жители Сахалина и Курил 3 сентября смогут проверить знания истории, написав «Диктант Победы». На территории области будет работать более 60 площадок, сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области.

Война с Японией Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы не должны забывать историю Великой Отечественной войны. Это акция направлена на привлечение самой широкой общественности к изучению истории. И неслучайно датой проведения выбрано именно 3 сентября. Для нас это знаковый день, это точка, завершившая Вторую мировую войну. Это день Победы над милитаристской Японией», —отметил региональный координатор проекта «Историческая память» Артем Бандура.

Кроме того, написать диктант, поставив «жирную точку», можно и на Курильских островах. Самой дальней аудиторией, где можно будет проверить свои знания, станет школа Северо-Курильска.

Напомним, ИА REGNUM многократно публиковало обращения общественности и авторские статьи с обоснованием и предложением восстановить историческую справедливость и вернуть народу важную дату 3 сентября — День Победы над Японией.

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Отметим, что международный исторический диктант на тему событий Великой Отечественной войны «Диктант Победы» была запущена в 2019 году. Целью акции является рост интереса населения к событиям героического прошлого России.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что акция при поддержке Росгвардии, Минобороны, МВД, МЧС России пройдет в четвертый раз. Площадки для написания «Диктанта Победы» будут организованы в офлайн и онлайн-форматах.

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