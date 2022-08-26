Москва, , 14:58 — REGNUM Хотя цены на газ в Великобритании вырастут только на 80%, реально их надо повышать от трёх до шести раз, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев.

Газ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Во многом это большая проделанная работа по возможной оптимизации энергосистемы. Возможное отключение электроснабжения непопулярных улиц и общественных мест, изменение режим работы библиотек, музеев, галерей, учреждений и некоторых не сильно востребованных систем.

На газе в Великобритании генерируется 56% всей электроэнергии (350 ГВт). «Зеленая» генерация, которая имеет долю 23%, в этом году подкачала.

Новые АЭС если будут, то их пока мало — только 17%. Уголь есть, но электростанций на угле из крупных только одна.

В стране проживают более 60 млн человек. Если считать, что после жаркого лета бывает холодная зима, то от холода, болезней и проблем со старыми домами старой Англии и отключениями подачи электроэнергии на срок от 4–6 часов до 5–7 дней в ноябре, декабре и январе может пострадать до 6 миллионов британцев, что составляет около 10% населения страны.

Вслед за повышением цен на газ и электричество в Великобритании могут повыситься цены на успокоительные и антидепрессанты.

Скорее всего, единственный выход — это установка новых видов счётчиков с установкой предельного лимита на годовое использование электроэнергии», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, средний счёт за газ и электричество для британского домохозяйства с октября 2022 года вырастет на 80% — до 3549 фунтов стерлингов в год с 1971 фунта.

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