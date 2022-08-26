Москва, 26 августа, 2022, 14:57 — ИА Регнум. Пока Европейский центральный банк сильно отстает от Федрезерва США в повышении ставок, поэтому, скорее всего, снижение курса евро продолжится. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 августа заявил доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Евро

«Высокий объем трат на энергоресурсы приводит к тому, что снижение курса евро сильно увеличивает затраты на их приобретение, — констатировал Хестанов. — Главный фактор, который потенциально может повлиять на динамику евро, — это динамика процентных ставок ЕЦБ. Пока ЕЦБ сильно отстает от ФРС в повышении ставок, поэтому, скорее всего, снижение курса евро продолжится. Если же Европейский центральный банк начнет повышать ставки энергичнее, это будет способствовать стабилизации курса евро относительно доллара США».

При этом, как подчеркнул Хестанов, в абсолютных цифрах курс евро все-таки меняется не слишком сильно.

«Пока это второстепенный фактор, оказывающий ограниченный эффект на европейскую экономику. Гораздо более важный процесс — это обеспечение экономики энергоносителями, поскольку специфика нынешней ситуации не только в том, что цены очень высоки, но и в том, что сама доступность энергоносителей ограничена», — сказал Хестанов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее серьезной проблемой еврозоны и, соответственно, курса европейской валюты назвали диверсифицированную экономическую среду ЕС.