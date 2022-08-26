Москва, 26 августа, 2022, 14:55 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на встрече с гендиректором «Аэрофлота» Сергеем Александровским заявил о необходимости наладить обслуживание самолета Sukhoi Superjet.

(сс) SuperJet International Самолет SSJ-100 авиакомпании «Аэрофлот»

«Нужно наладить обслуживание, запчасти, чтобы всё это было», — заявил Путин.

В свою очередь Александровский отметил, что самолёт «не только нужно произвести, но и чтобы он эффективно эксплуатировался компанией и летал качественно».