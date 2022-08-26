Багдад, , 14:54 — REGNUM Небольшое самодельное взрывное устройство сработало в пятницу 26 августа недалеко от Зеленой зоны — дипломатического района Багдада — во время проезда автомобильного кортежа австралийского посольства, как сообщили агентству Associated Press два сотрудника службы безопасности.

Монумент «Аш-Шахид» в Багдаде Mondalawy

Сообщений о пострадавших не поступало. Несмотря на взрыв, австралийский кортеж все же смог въехать в Зеленую зону.

По словам собеседников агентства, взрыв произошел на фоне дипломатических усилий Австралии по посредничеству между влиятельным шиитским священнослужителем Муктадой ас-Садром и поддерживаемой Ираном фракцией шиитских партий, дабы положить конец одному из самых тяжелых политических кризисов в Ираке за последние годы.

Исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Мустафа аль-Казыми безуспешно пытался привести враждующие группировки к соглашению. Партия ас-Садра отказалась участвовать во встрече, которую аль-Казыми проводил ранее в августе.

Последователи ас-Садра и его политические соперники находятся в состоянии конфликта с момента парламентских выборов 2021 года.

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