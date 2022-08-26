Пенза, 26 августа, 2022, 15:03 — ИА Регнум. Любая добровольная помощь, оказываемая образовательным организациям со стороны родителей учеников или законных представителей, должна быть юридически грамотно оформлена. Об этом 26 августа заявил исполняющий обязанности министра образования Пензенской области Игорь Щеткин на конференции, посвященной началу учебного года.

Иван Шилов ИА REGNUM В школе

Спикеру был также задан вопрос о возможности принудительного сбора средств на нужды пензенских образовательных учреждений.

«Система образования Пензенской области с родителей денег не взимает. Ни на что», — ответил Щеткин, добавив, что какие-либо родительские комитеты или фонды должны сами решать данные вопросы, а система образования к этому не имеет никакого отношения.

ИА REGNUM ранее сообщало, Госдумой опубликована памятка для родителей школьников, в которой говорится, что на поборы нужно жаловаться руководству образовательных учреждений или их учредителей, а затем в прокуратуру, Роспотребнадзор, Рособрнадзор, Минпросвещения, депутатам любого уровня или в крайнем случае — в суд.

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