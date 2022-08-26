Чебоксары, 26 августа, 2022, 14:50 — ИА Регнум. В Чувашии идёт подготовка к первому чебоксарскому полумарафону, в котором ожидается участие свыше 1 тыс. спортсменов. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации Чебоксар.

Иван Шилов ИА REGNUM Легкая атлетика

Первый чебоксарский полумарафон состоится 4 сентября в центре города. Для забега готовится трасса вдоль акватории Залива и Московской набережной Волги.

В мэрии отмечают, что в Чувашию съедутся более 1 тыс. спортсменов «со всей страны». По итогам соревнований определятся победители в беге на 5 км, 10 км и 21,1 км.

Отметим, что первоначально соревнования планировалось провести в сентябре 2021 года, однако из-за пандемии коронавируса их перенесли на 2022 год.

Напомним, что полумарафон представляет собой забег на дистанцию, которая вдвое меньше марафонской (42,195 км).

Как сообщало ИА REGNUM , в августе 2022 года Чебоксары в девятый раз приняли чемпионат России по лёгкой атлетике. За четыре дня национального первенства, которое проходит в 103-й раз, разыграли 44 комплекта наград.

Подробнее: В Чебоксарах стартовал чемпионат России по лёгкой атлетике