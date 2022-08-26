Киев, 26 августа 2022, 14:48 — REGNUM Служба безопасности киевского режима предъявила обвинения в «военных преступлениях» главе Чечни Рамзану Кадырову. Об этом говорится в телеграм-канале СБУ.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кадыров заявил, что в каждом субъекте РФ должен быть создан резерв из числа добровольцев, готовых принять участие в специальной военной операции по демилитаризации и денацификации б. УССР. Тогда неравнодушным гражданам России незачем будет ехать в Чечню, чтобы вступить в батальоны защитников Родины и после необходимой подготовки отправляться на защиту интересов государства.
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