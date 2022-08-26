Киев, 26 августа, 2022, 14:48 — ИА Регнум. Служба безопасности киевского режима предъявила обвинения в «военных преступлениях» главе Чечни Рамзану Кадырову. Об этом говорится в телеграм-канале СБУ.

Kremlin.ru Рамзан Кадыров

«Служба безопасности [киевского режима] собрала безоговорочные доказательства военных преступлений со стороны Рамзана Кадырова, главы Чеченской Республики, Даниила Мартынова, заместителя начальника управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Чеченской Республике, Хусейна Межидова, командира тактической группы 249 отдельного моторизованного батальона «Юг» 46 отдельной бригады оперативного назначения Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кадыров заявил, что в каждом субъекте РФ должен быть создан резерв из числа добровольцев, готовых принять участие в специальной военной операции по демилитаризации и денацификации территории б. УССР. Тогда неравнодушным гражданам России незачем будет ехать в Чечню, чтобы вступить в батальоны защитников Родины и после необходимой подготовки отправляться на защиту интересов государства.

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