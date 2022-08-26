Калуга, 26 августа, 2022, 15:16 — ИА Регнум. В селе Вознесенье Тарусского района Калужской области 30 августа на здании местной школы будет торжественно открыта гранитная доска в память выпускника школы, ефрейтора Никиты Алексеева. Алексеев героически погиб в апреле 2022 года в ходе специальной военной операции на территории б. УССР и был посмертно удостоен ордена Мужества, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Страница главного архитектора Калуги Алексея Комова в «ВКонтакте» Концепция мемориальной доски земляку-герою разработана сектором главного архитектора Калуги.

Концепция мемориальной доски земляку-герою разработана сектором главного архитектора Калуги. Изготовили мемориальную доску из чёрного гранита на калужском камнеобрабатывающем предприятии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в школах Ярославля установят мемориальные доски в память героев, погибших в ходе специальной военной операции.