Оренбург, , 14:51 — REGNUM Снос памятника освободителям Латвии от немецко-фашистских захватчиков в Риге можно охарактеризовать только одним словом — варварство. Такое мнение выразил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM политтехнолог, эксперт центра ПРИСП Кирилл Шкилёв.

Латвия Иван Шилов © ИА REGNUM

«При этом, варварство творится людьми, которые пытаются себя позиционировать, как просвещенные европейцы и противопоставляют себя якобы «темным» русским. Фактически сейчас страны Прибалтики превращаются в обезьян, которые воюют с символами и пытаются высечь море», — сказал он.

Эксперт считает, что этот варварский акт не будет забыт и со временем ему дадут оценку в справедливом суде. «Однако, я считаю, что мы не должны опускаться до уровня этих людей. Время все расставит по своим местам, а пока, необходимо холодно и беспристрастно фиксировать очередной акт внутреннего мракобесия. Мы не они, а они — не мы. И так будет всегда», — резюмировал Шкилёв.

Напомним, снос памятника освободителям Латвии от немецко-фашистских захватчиков в Риге начался 23 августа. Последний элемент (80-метровая стела) варварски уничтожен 25 августа. Полиция перекрыла подступы к мемориалу во избежание протестных акций. Символ памяти борьбы с фашизмом разбили при помощи пневматических молотов. Обелиск рухнул на территорию Парка Победы. Процесс уничтожения стелы латвийские СМИ транслировали в прямом эфире.

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