Белгород, 26 августа 2022, 15:14 — REGNUM Игрушки в витрине магазина под рекламой крупного спортивного мероприятия привлекли внимание губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова. Глава региона вечером 25 августа записал шутливый видеоролик.
Юмор Вячеслава Гладкова с удовольствием оценили пользователи социальных сетей — пост в ВК поддержали более 5,3 тысячи пользователей. Подписчики уверены, что игрушечные коты так приветствовали губернатора, они за полумарафон «всеми четырьмя лапами» и после такой рекламы теперь у них «мощные связи».
Белгородский полумарафон Pulse на призы губернатора Белгородской области стартует на Соборной площади Белгорода 28 августа, на спортивное мероприятия заявились семь тысяч человек.