Белгород, 26 августа, 2022, 15:14 — ИА Регнум. Игрушки в витрине магазина под рекламой крупного спортивного мероприятия привлекли внимание губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова. Глава региона вечером 25 августа записал шутливый видеоролик.

Цитата из видео Губернатор и коты

«Возвращаюсь вечером домой, вижу на магазине объявление о Белгородском полумарафоне. Вижу, все коты подняли лапы, только не пойму, они за то, чтобы участвовать в забеге, или просят освободить их от этой повинности», — улыбнулся губернатор.

Юмор Вячеслава Гладкова с удовольствием оценили пользователи социальных сетей — пост в ВК поддержали более 5,3 тысячи пользователей. Подписчики уверены, что игрушечные коты так приветствовали губернатора, они за полумарафон «всеми четырьмя лапами» и после такой рекламы теперь у них «мощные связи».

Белгородский полумарафон Pulse на призы губернатора Белгородской области стартует на Соборной площади Белгорода 28 августа, на спортивное мероприятия заявились семь тысяч человек.