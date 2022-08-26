Тегеран, 26 августа, 2022, 14:43 — ИА Регнум. Пять граждан Афганистана погибли и десять получили ранения в результате автоаварии в Иране. Об этом сообщили иранские официальные лица, передаёт телеканал Afghanistan International.

Tysto Авария

Уточняется, что автомобиль перевернулся на трассе Фахрадж — Захедан. Иранские СМИ со ссылкой на официальных лиц пишут, что в этой машине нелегально перевозили 15 афганских граждан. По данным иранского общества Красного Полумесяца, инцидент произошёл 26 августа.

Мохаммад Амирхани, заместитель начальника службы спасения провинции Керман, сообщил информационному агентству ISNA, что спасатели вытащили людей, застрявших в машине.

Напомним, в конце прошлого года в Иране в результате столкновения двух автомобилей погибли пятеро граждан Афганистана.