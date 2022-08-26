Москва, , 14:43 — REGNUM Основным препятствием на пути развития промышленного производства в России выступает недостаток ликвидности и инвестиций. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 августа заявил доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Г. В. Плеханова Максим Максимов.

Промышленность

«Для обеспечения прироста инвестиций должна создаваться система целевых кредитов (например, в Китае такая система работает крайне результативно): под приоритетные направления — по ставке 0,2-0,5%, для госсектора — 1,5-2,5%, для частных заемщиков – 4-5%, — сказал он. — Наряду с централизованными кредитными механизмами необходимо запускать региональные, ориентированные на финансирование инвестиционных планов провинций и городов. Кроме того, существенным подспорьем для развития промышленности стала бы система государственных контрактов, в частности офсетных. Особенно эффективной она может стать в секторах транспортного машиностроения, радиоэлектронной промышленности, станкостроения, ОПК и фарминдустрии».

Помимо этого, государство, как полагает Максимов, используя доходы от добывающих отраслей, должно осуществлять централизованную закупку технологий и критически важного оборудования, которое необходимо промышленности.

«Отдельно следует озаботиться введением системы ответственности. Если тот или иной руководитель или управленческая структура не достигают поставленных целей, значит, они некомпетентны и подлежат замене», — убежден экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Максимов заявил, что если в основе российской макроэкономической политики РФ будет лежать таргетирование экономического роста, то будущее российской промышленности выглядит достаточно перспективным.

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