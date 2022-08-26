Санкт-Петербург, , 15:03 — REGNUM СПб ГУП «Петербургский метрополитен» и АО «Трансхолдлизинг» подписали контракт на поставку в лизинг 950 вагонов для петербургского метро. Об этом 26 августа сообщили в пресс-службе Смольного.

Новый вагон в метро Петербурга Дарья Драй (c) ИА REGNUM

Стоимость сделки составила 242,6 млрд рублей. Петербург получит вагоны в рамках контракта с 2022 по 2031 годы. А действовать он будет 25 лет.

«Такая масштабная замена подвижного состава — первая в истории нашего метрополитена. 950 вагонов — это практически половина вагонного парка», — отметил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Он отметил, что город занимается активным обновление подвижного состава общественного транспорта. В рамках перехода к новой модели транспортного обслуживания обновляется парк автобусов, трамваев и троллейбусов.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин в 2021 году поручил правительству выделить из Фонда национального благосостояния 96,9 млрд рублей на приобретение почти тысячи вагонов для Санкт-Петербурга «в соответствии с финансовой моделью, согласованной государственной корпорацией развития «ВЭБ. РФ», обеспечивающей возвратность привлекаемых средств».

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