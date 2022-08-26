Москва, 26 августа, 2022, 14:37 — ИА Регнум. Будущее российского промышленного производства напрямую зависит от государственной политики в области экономики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 августа заявил доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Г. В. Плеханова Максим Максимов. Так он прокомментировал решение Росстата понизить оценку роста промышленного производства за I полугодие 2022 с 2% до 1,3%.

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«Коррекция, проведённая Росстатом, основана в первую очередь на пересмотре результатов промышленного производства в 2021 году, — сказал Максимов. — То есть в абсолютном измерении результаты, показанные российской промышленностью в первой половине 2022 года, остались без изменений. В целом адекватной оценкой снижения промпроизводства в России по итогам 2022 года можно считать значение из интервала от 2,8% до 3,5%. Будущее российского промышленного производства напрямую зависит от государственной политики в области экономики».

Как подчеркнул Максимов, последние годы чётко показали, что пресловутая «невидимая рука» рынка осталась лишь в учебниках по макро- и микроэкономике.

«Если в основе российской макроэкономической политики будет лежать таргетирование экономического роста, например по показателю прироста ВВП, то будущее российской промышленности выглядит достаточно перспективным, — сказал Максимов. — Даже базовые меры по монетизации национальной экономики, которая испытывает острые проблемы от недостатка ликвидности, способны обеспечить рост промпроизводства России на уровне 3,5-5% в первом полугодии 2023 года. А с учётом низкой базы первой половины 2022 года этот показатель может достичь и 6,5-7%».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области индекс промышленного производства за январь–июнь 2022 года составил 97% к январю-июню 2021 года, что на 5% меньше, чем в целом по РФ.