* запрещённая в России организация

Кабул, 26 августа, 2022, 14:37 — ИА Регнум. Генерал Фарид Ахмади, бывший командующий армейским спецназом в Афганистане, заявил, что количество тренировочных лагерей «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане увеличились в десять раз по сравнению с 2001 годом, и группировка имеет большее присутствие в стране. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

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По его словам, в некоторых провинциях бывшие полицейские и армейские лагеря, построенные на американские деньги, в настоящее время являются образовательными центрами «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

За день до этого заявления редактор журнала Long War Journal Бэл Руджио заявил, что «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане и мире имеет более сильные позиции по сравнению с тем, что было до 11 сентября 2001 года. Он добавил, что до 2001 года у этой организации была только одна крупная база в Афганистане, а теперь она имеет базы по всему Ближнему Востоку и Африке.

Официальные лица США, в том числе генералы американской армии, ранее заявляли о возможности возрождения «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане. В последние недели ряд американских официальных лиц сообщил, что убийство лидера «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Аймана аз-Завахири в самом центре Кабула подтвердило подозрения в тесных отношениях между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

На прошлой неделе аудитория Afghanistan International прислала видеоролики из провинции Панджшер, на которых видны дроны, пролетающие над этой провинцией.

25 августа официальный представитель талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Забихулла Муджахид подтвердил на пресс-конференции полёты беспилотников в небе Афганистана и сказал, что очевидно, они принадлежат США. Муджахид заявил, что «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) считает полёты американских БПЛА в воздушном пространстве страны продолжением «американской агрессии против Афганистана» и поднял этот вопрос в прямых переговорах с американскими представителями.

Создаётся впечатление, что американские военные пытаются контролировать деятельность «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане с воздуха.