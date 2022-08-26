Джакарта, 26 августа, 2022, 14:36 — ИА Регнум. Правительство Индонезии признает, что готовит схему корректировки цен на топливо, чтобы уменьшить бремя субсидий и компенсаций за энергию, сообщает CNN Indonesia.

Presidenri.go.id Джоко Видодо

Министр-координатор по морским делам и инвестициям Индонезии Лухут Бинсар Панджаитан заявил о возможности того, что президент повысит на этой неделе цену на субсидируемое топливо для Pertalite и Solar.

По данным правительства, до сих пор в государственном бюджете на 2022 год был предусмотрен бюджет энергетических субсидий в размере 502,4 трлн индонезийских рупий из-за роста мировых цен на нефть.

Как сообщало ИА REGNUM, три комиссара ЕС посетят Индонезию в период с 28 августа по 6 сентября 2022 года для участия в совместной встрече министров окружающей среды и климата G20 и министров энергетики G20 на Бали.

Читайте также: Три комиссара ЕС посетят Индонезию для участия во встречах G20