Москва, , 14:35 — REGNUM Несмотря на исчерпание реальных экономических вариантов санкционного давления инициаторы ограничений, вероятно, продолжат данную линию, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Г. В. Плеханова Михаил Хачатурян.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Одной из идей является установление потолка цен на российские углеводороды на уровне $40. Очевидно, что в случае реализации данного решения, прежде всего, пострадает европейская экономика, и так уже находящаяся в энергетическом кризисе.

А введение потолка цен приведёт к окончательному отказу России от поставок газа в ЕС и перенаправлению имеющихся объёмов в Азию, Африку или Латинскую Америку.

Примеры уже есть, например Китай и Индия активно наращивают объёмы поставок. Продавать придётся с дисконтом, но продавать нефть по $62 за баррель, исходя из которых свёрстан федеральный бюджет, всё равно будет гораздо выгоднее.

Можно предположить, что тяжесть экономических последствий от своих действий заставит многие страны ЕС начать продвигать идею выхода из санкционного тупика, но очень сложно сказать, когда это произойдёт», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, санкционное давление на Россию и Белоруссию со стороны Запада усиливается, хотя его инициаторы уже ощутили на себе «негативную отдачу», заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

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