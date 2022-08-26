Чебоксары, 26 августа, 2022, 14:33 — ИА Регнум. В столице Чувашии 26 августа назначен временно исполняющий обязанности главы города Чебоксар. На этот пост вернулся Евгений Кадышев. Об этом сообщил в телеграм-канале глава администрации Чебоксар Денис Спирин.

Наталия Николаева ИА REGNUM Евгений Кадышев

Кадровое решение принято на внеочередном заседании Чебоксарского городского собрания депутатов. В повестку был внесён один вопрос: о возложении временного исполнения полномочий главы города Чебоксары — спикера парламента. Должность занял вице-спикер Евгений Кадышев, который ранее трудился на данном посту пять лет, в 2017–2020 годы.

«Евгений Николаевич [Кадышев] — эксперт в области менеджмента. […] Он достойно заменит на посту безвременно ушедшего от нас Олега Кортунова и продолжит его начинания», — написал Денис Спирин, выразив уверенность в том, что они будут «вместе плодотворно работать во благо нашего города» .

Как сообщало ИА REGNUM , 22 августа на 39-м году жизни скончался Олег Кортунов, который работал главой Чебоксар с 8 октября 2020 года.