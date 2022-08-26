Москва, 26 августа, 2022, 14:32 — ИА Регнум. Русская православная церковь опубликовала проект документа, регламентирующего отношение РПЦ к экзорцизму и практикам изгнания злых духов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Храм Христа Спасителя

«Проект направляется в епархии Русской православной церкви для получения отзывов, а также публикуется с целью дискуссии на официальном сайте Межсоборного присутствия и на интернет-портале «Приходы». Возможность оставлять свои комментарии предоставляется всем желающим», — говорится в сопровождающем документ сообщении.

Отмечается, что проект документа создан комиссией Межсоборного присутствия по вопросам богословия и богословского образования. Комментарии к проекту будут собираться аппаратом Межсоборного присутствия до 30 октября 2022 года.