Главу Крыма просят «побудить к патриотизму» горсовет Симферополя
Симферополь, 26 августа, 2022, 14:30 — ИА Регнум. Администрацию Симферополя необходимо «побудить к патриотизму», с таким обращением к главе Республики Крым Сергею Аксёнову выступило республиканское отделение партии «Справедливая Россия — За правду». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил руководитель реготделения Степан Кискин.
В обращении говорится, что ещё 22 апреля бюро совета крымского отделения партии выступило с открытым заявлением-инициативой по поводу установления статуса городов-побратимов между Симферополем и Мариуполем.
Ответ на заявление, направленный председателем горсовета Виктором Агеевым, о том, что информация принята к сведению, в реготделении назвали «непатриотической отпиской».
Отметим, по данным, размещённым на сайте администрации Симферополя, городами-побратимами крымской столицы являются Новочеркасск, Санкт-Петербург, Иркутск, Омск, Улан-Удэ, Юго-Западный административный округ и Косино-Ухтомский район Москвы, Керчь, Грозный, Махачкала, Донецк (ДНР), Йошкар-Ола, Новокуйбышевск, Ставрополь, Уфа, Мичуринск,
Как сообщало ИА REGNUM, также в мае 2022 года депутаты городского совета Симферополя согласовали решение о переименовании двух улиц крымской столицы — улице Карла Маркса решили вернуть название Екатерининской, а улице Шмидта — Потёмкинской. Фактическая десоветизация города вызвала протесты жителей крымской столицы.