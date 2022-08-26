Симферополь, 26 августа, 2022, 14:30 — ИА Регнум. Администрацию Симферополя необходимо «побудить к патриотизму», с таким обращением к главе Республики Крым Сергею Аксёнову выступило республиканское отделение партии «Справедливая Россия — За правду». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил руководитель реготделения Степан Кискин.

Иван Шилов ИА REGNUM Симферополь

В обращении говорится, что ещё 22 апреля бюро совета крымского отделения партии выступило с открытым заявлением-инициативой по поводу установления статуса городов-побратимов между Симферополем и Мариуполем.

«Наше заявление было продиктовано знаменательным событием — Днём освобождения города Мариуполя от неонацистов. Текст заявления нашей политической силы был отправлен властям крымской столицы, которые фактически его проигнорировали, не удосужившись даже высказать свою позицию по этому вопросу. Другими словами — горсовет Симферополя оказался без позиции по установлению побратимских связей с Мариуполем», — говорится в обращении.

Ответ на заявление, направленный председателем горсовета Виктором Агеевым, о том, что информация принята к сведению, в реготделении назвали «непатриотической отпиской».

«Уважаемый Сергей Валерьевич! Побудите власти города Симферополя к патриотизму. Заканчивается август. На этой неделе наступил полугодичный срок специальной военной операции. Вся страна включилась в помощь спецоперации и освобождённым от неонацистов городам. Вы лично занимаетесь помощью Донбассу и Югу территории бывшей [территории бывш. УССР], а власти столицы Республики Крым самоустранились и не хотят сделать элементарного — установить побратимские связи с героическим Мариуполем. Стыд, срам и позор! Пожалуйста, вразумите власти Симферополя! Столица Крыма должна оказать помощь Мариуполю, как это делают другие города России. В своё время вся страна помогала Крыму в 2014-м году. Мы все об этом помним. Теперь пришло наше время подставить плечо тем, кому сейчас трудно», — говорится в обращении.

Отметим, по данным, размещённым на сайте администрации Симферополя, городами-побратимами крымской столицы являются Новочеркасск, Санкт-Петербург, Иркутск, Омск, Улан-Удэ, Юго-Западный административный округ и Косино-Ухтомский район Москвы, Керчь, Грозный, Махачкала, Донецк (ДНР), Йошкар-Ола, Новокуйбышевск, Ставрополь, Уфа, Мичуринск,

Как сообщало ИА REGNUM, также в мае 2022 года депутаты городского совета Симферополя согласовали решение о переименовании двух улиц крымской столицы — улице Карла Маркса решили вернуть название Екатерининской, а улице Шмидта — Потёмкинской. Фактическая десоветизация города вызвала протесты жителей крымской столицы.