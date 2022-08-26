Нижний Новгород, 26 августа, 2022, 14:27 — ИА Регнум. Вечером 25 августа на нерегулируемом переезде без дежурного работника на станции Инженерная в Володарском районе легковой автомобиль совершил столкновение с поездом. Об этом сообщает пресс-служба ГЖД (Горьковской железной дороги).

Администрации Сочи Поезд

Уточняется, что водитель выехал на переезд, на котором находился стоящий маневровый состав. После удара водителя отбросило на обочину дороги.

По данным управления МВД по Нижегородской области, водитель получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.

Как сообщало ИА REGNUM, днем 7 июля скоростной пассажирский поезд «Ласточка» сбил трех человек вблизи поселка Новое Доскино, 426-й км, 1-й пикет перегона «Игумново-Доскино». Три человека, в том числе один ребенок переходили железнодорожные пути в необорудованном для этого месте. Пострадавший ребенок — девочка 2018 года рождения.

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