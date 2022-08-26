Челябинск, 26 августа, 2022, 14:24 — ИА Регнум. В Челябинске 25-летний наркоман осуждён за убийство своей бабушки. Приговор вынес областной суд, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Преступление было совершено в августе 2021 года. Гражданин находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения и потребовал от своей 71-летней родственницы денег на наркотики. А после отказа избил её металлическим ключом, нанёс ножевые ранения задушил.

После совершения убийства внук похитил 2 500 рублей и телевизор стоимостью 3107 рублей. Технику он сдал в ломбард.

Суд назначил ему 15 лет колонии строгого режима. Также на два года будет ограничена его свобода.

Добавим, за январь–июль в Челябинской области было совершено 112 убийств и покушений на убийство. А за весь 2021-й — 180.