Улан-Удэ, 26 августа, 2022, 14:24 — ИА Регнум. На театральной площади в столице Бурятии Улан-Удэ 26 августа состоялся концерт всемирно известной пианистки Валентины Лисицы. Перед началом мероприятия вся площадь оказалась заполнена слушателями, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из видео в телеграмм-канале Игоря Шутенкова Концерт Валентины Лисицы в Бурятии

По словам музыканта, она мечтала о том, чтобы приехать и сыграть для бурятского народа, и этот день очень важен для неё.

«Это моя маленькая толика благодарности, которую я могу выразить как киевлянка, как [жительница б. УССР], как гражданка России (новая) за все пожертвования, за то, что вы делаете для нас, для моей малой родины, за то, что мы все вместе боремся за светлое будущее для наших детей», — пояснила она.

Концерт также транслировался в прямом эфире в соцсетях. В конце Валентина Лисица вместе со зрителями спела песню «День Победы».

Как сообщало ИА REGNUM, певицы из Бурятии Татьяна Штырёва и Дарима Цырендондопова устроили 23 концерта для участников специальной военной операции на территории бывш. УССР и жителей республик Донбасса.

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