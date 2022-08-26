Сеул, 26 августа, 2022, 14:23 — ИА Регнум. Суд Южной Кореи приговорил американского военнослужащего к штрафу в размере 15 млн вон (~$11 240) за ДТП. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

Clint Stone. U.S. Army Американские солдаты в Южной Корее

Сообщается, что 2 апреля 38-летний военнослужащий стал инициатором ДТП в городе Тэгу (~290 км к юго-востоку от Сеула). Гражданин США, управляя мотоциклом, врезался в автомобиль, остановившийся на светофоре. Сдав назад, военнослужащий врезался в другой автомобиль, стоящий позади него, и скрылся с места происшествия.

Известно, что водители транспортных средств получили травмы, на лечение которых потребовалось около двух недель.

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