Москва, 26 августа, 2022, 14:21 — ИА Регнум. Уход многих международных брендов с российского рынка сказался в первую очередь именно на непродовольственных покупках — люди не спешат переключаться на российские бренды, которые еще не имеют соответствующей известности и репутации на рынке. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 августа заявила заместитель руководителя департамента маркетинга Высшей школы бизнеса ВШЭ Светлана Березка.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Покупатели в магазине

«В 2021 году российские потребители имели некоторые накопления, но были сильно ограничены в возможностях отдыха за рубежом. Поэтому они направили средства на покупку непродовольственных товаров — одежды, бытовой техники, товаров для дома и прочего, — сказала Березка. — Потом стало понятно, что многие изменения, произошедшие в период пандемии — распространенность работы из дома, онлайн-встреч и мероприятий, онлайн-фитнеса и многое другое, — теперь часть привычного образа жизни, и они требуют соответствующего оборудования. Поэтому потребители обустраивали квартиры, дома и дачные участки, домашний кабинет для работы, покупали спортивный инвентарь, а также более удобную одежду. Ограниченные в возможностях отдыха за рубежом потребители начинали косметический ремонт в квартире или даже решались на строительство загородного дома или бани».

Кроме того, она заметила, что в обществе присутствовало ощущение, что жизнь постепенно приходит в норму после стрессового периода пандемии, бизнес, который пережил пандемию, адаптировался к новым условиям, экономика в целом оживляется, и можно позволить себе свободнее тратить средства на то, что позволяет улучшить качество жизни.

«Что произошло в этом году? Повысилась социальная тревожность в отношении экономической стабильности и дальнейших доходов, — констатировала эксперт. — Хотя в кризисные периоды 2012 и 2014–2015 годов российские потребители были склонны к паническим покупкам бытовой техники, электроники, одежды и других товаров длительного пользования, к 2022 году они уже пришли с обновленными в период пандемии гаджетами, гардеробом, но небольшими сбережениями».

При этом рост цен на продукты питания и товары первой необходимости и снижение покупательской способности вызывают рост беспокойства и мотивируют потребителей откладывать покупки, если в них нет острой необходимости.

«Уход многих международных брендов с российского рынка сказался в первую очередь именно на непродовольственных покупках. Покупатели не спешат переключаться на российские бренды, которые еще не имеют такой известности и репутации на рынке, поиск требует времени. К тому же многие надеются на возвращение любимых брендов в скором времени и откладывают покупки, если в них нет острой необходимости, — сказала Березка. — Кроме того, оживился интерес к вторичному рынку — покупке товаров любимых брендов, бывших в употреблении, на специализированных сайтах или в группах в социальных сетях, а также в благотворительных магазинах».

Также по ее словам, повышается осведомленность жителей РФ и о возможностях экономики совместного потребления.

«Согласно исследованию ВЦИОМ, уже 56% жителей в целом осведомлены о возможностях совместного потребления различных товаров и услуг», — подытожила эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что в России период самых депрессивных покупательских настроений уже пройден.