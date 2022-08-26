Эксперт ВШЭ рассказала, как в РФ изменилось потребительское поведение
Москва, 26 августа, 2022, 14:21 — ИА Регнум. Уход многих международных брендов с российского рынка сказался в первую очередь именно на непродовольственных покупках — люди не спешат переключаться на российские бренды, которые еще не имеют соответствующей известности и репутации на рынке. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 августа заявила заместитель руководителя департамента маркетинга Высшей школы бизнеса ВШЭ Светлана Березка.
«В 2021 году российские потребители имели некоторые накопления, но были сильно ограничены в возможностях отдыха за рубежом. Поэтому они направили средства на покупку непродовольственных товаров — одежды, бытовой техники, товаров для дома и прочего, — сказала Березка. — Потом стало понятно, что многие изменения, произошедшие в период пандемии — распространенность работы из дома, онлайн-встреч и мероприятий, онлайн-фитнеса и многое другое, — теперь часть привычного образа жизни, и они требуют соответствующего оборудования. Поэтому потребители обустраивали квартиры, дома и дачные участки, домашний кабинет для работы, покупали спортивный инвентарь, а также более удобную одежду. Ограниченные в возможностях отдыха за рубежом потребители начинали косметический ремонт в квартире или даже решались на строительство загородного дома или бани».
Кроме того, она заметила, что в обществе присутствовало ощущение, что жизнь постепенно приходит в норму после стрессового периода пандемии, бизнес, который пережил пандемию, адаптировался к новым условиям, экономика в целом оживляется, и можно позволить себе свободнее тратить средства на то, что позволяет улучшить качество жизни.
«Что произошло в этом году? Повысилась социальная тревожность в отношении экономической стабильности и дальнейших доходов, — констатировала эксперт. — Хотя в кризисные периоды 2012 и 2014–2015 годов российские потребители были склонны к паническим покупкам бытовой техники, электроники, одежды и других товаров длительного пользования, к 2022 году они уже пришли с обновленными в период пандемии гаджетами, гардеробом, но небольшими сбережениями».
При этом рост цен на продукты питания и товары первой необходимости и снижение покупательской способности вызывают рост беспокойства и мотивируют потребителей откладывать покупки, если в них нет острой необходимости.
«Уход многих международных брендов с российского рынка сказался в первую очередь именно на непродовольственных покупках. Покупатели не спешат переключаться на российские бренды, которые еще не имеют такой известности и репутации на рынке, поиск требует времени. К тому же многие надеются на возвращение любимых брендов в скором времени и откладывают покупки, если в них нет острой необходимости, — сказала Березка. — Кроме того, оживился интерес к вторичному рынку — покупке товаров любимых брендов, бывших в употреблении, на специализированных сайтах или в группах в социальных сетях, а также в благотворительных магазинах».
Также по ее словам, повышается осведомленность жителей РФ и о возможностях экономики совместного потребления.
«Согласно исследованию ВЦИОМ, уже 56% жителей в целом осведомлены о возможностях совместного потребления различных товаров и услуг», — подытожила эксперт.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что в России период самых депрессивных покупательских настроений уже пройден.