Нижний Новгород, , 14:20 — REGNUM В Приволжском федеральном округе средняя стоимость автомобильного бензина ниже, чем в среднем по России. Цена топлива превышала общероссийский уровень в двух регионах Поволжья — Пермском крае и Удмуртии, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ Росстата.

Бензин Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На конец июля в целом по стране стоимость бензина составила 50,54 рубля (в июне — 50,57 рубля), в том числе в Поволжье — 49,33 (в июне – 49,34 рубля). Выше, чем в среднем по стране, стоимость бензина среди регионов ПФО в июле была в Прикамье и Удмуртии.

Как следует из данных Росстата, самый дорогой автомобильный бензин зарегистрирован в Пермском крае — его цена в среднем составила 50,87 рубля. На втором и третьем местах по дороговизне топлива оказались Удмуртия (в среднем 50,6 рубля) и Нижегородская область (50,33 рубля), топ-5 замыкают Самарская область (50,2 рубля) и Пензенская область (50,02 рубля).

Самый дешёвый бензин продаётся в Марий Эл — в среднем его покупают за 46,99 рублей. Следом идут Татарии (47,91 рубля), Башкирия (48,14 рубля), Мордовия (48,34 рубля), Кировская область (48,82 рубля) и Оренбуржье (48,9 рубля).

Что стоимости автомобильного бензина в других регионах, то в Чувашии бензин оценивался в среднем в 49,09 рублей, в Саратовской области составлял 49,1 рубля, в Ульяновской области продавался в среднем за 49,64 рубля.