Киев, , 14:19 — REGNUM Одной из целей обстрелов ВСУ территории России является повышение «морально-психологического состояния» своих солдат, сообщил 26 августа в своем телеграм-канале со ссылкой на разведданные заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов.

Планирование диверсий Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Солдатам ВСУ рассказывают о якобы ведущейся подготовке к переносу боевых действий на территорию России, а в качестве «доказательств» сообщают об ударах на крымском и белгородском направлениях и о диверсиях в других регионах России, отметил Безсонов.

«Примерами обстрелов и терактов на территории России [киевское] командование обманывает своих солдат, выдавая это за успехи и контрнаступление. Каждый солдат [ВСУ], каким бы плачевным ни было его положение, какими бы не были потери на его глазах, должен думать, что на остальных участках фронта ВСУ [побеждают]», — добавил заместитель министра.