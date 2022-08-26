Москва, , 14:19 — REGNUM В России период самых депрессивных покупательских настроений уже пройден. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 августа заявила заместитель руководителя департамента маркетинга Высшей школы бизнеса ВШЭ Светлана Березка. Так она прокомментировала информацию о переходе населения РФ на бережливую модель поведения.

Покупателей нет

«Пока, по данным ВЦИОМ, жители РФ склонны придерживаться позиции, что «экономическая ситуация в ближайшие шесть месяцев не изменится» (42%), но также 24% ожидают улучшения экономической ситуации, а 26% — ухудшения. Покупатели склонны к тому, чтобы больше экономить и снижать расходы в ситуации высокой неопределенности, нестабильности и роста беспокойства о своем будущем, — объяснила она. — Но в то же время уже есть положительные тенденции. Так, например, индекс свободных денег, ежемесячно рассчитываемый «Ромир», в июле составил 80%, что по сравнению с предыдущим месяцем больше на 2%. Если эта тенденция будет устойчива в течение 3-4 месяцев, потребители будут меньше опасаться возможного ухудшения».

Как пояснила Березка, с точки зрения психологии поведения потребителей, именно такой период требуется человеку для того, чтобы новые условия стали для него привычными и воспринимались как норма.

«Уже в августе 2022 недельный чек жителей РФ демонстрирует устойчивый рост — на 2,9% в первую неделю и на 2,1% во вторую, — констатировала она. — В целом можно отметить, что период самых депрессивных покупательских настроений уже пройден. В перспективе ближайшего полугода стоит ожидать, что потребители будут позволять себе увеличивать расходы и больше тратить не на предметы первой необходимости, а на товары и услуги для удовольствия и повышения качества жизни. Однако многие из освоенных в сложный период подходов к экономии – переключение на менее дорогие российские бренды, использование агрегаторов акций для поиска товаров по более низкой цене – будут востребованы и в дальнейшем».

Поэтому, как подчеркнула Березка, повышения расходов стоит ожидать за счет покупок в тех товарных категориях или у тех ретейлеров, которые обеспечивают не только функциональную, но дополнительную ценность, а именно положительные эмоции от взаимодействия с компанией или от самого продукта.

«Исследование, проведенное в департаменте маркетинга Высшей школы бизнеса ВШЭ, показало, что под воздействием негативных эмоций, подавленного состояния и стресса для улучшения настроения 56% покупателей склонны прибегать к потреблению вкусной еды и около 50% совершает спонтанные покупки продуктов питания или приятных мелочей», — подытожила эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в России эффективное сберегательное поведение демонстрируют только 18% жителей.

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