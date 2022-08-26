Ташкент, 26 августа, 2022, 14:33 — ИА Регнум. Узбекистан не интересен США с экономической точки зрения — сотрудничество Вашингтона с Ташкентом носит сугубо геополитический характер. Об этом заявил директор Центра исследовательских инициатив Man’o Бахтиер Эргашев, передаёт «Независимая газета».

Флаг Узбекистана

По словам эксперта, США никогда не были заинтересованы в том, чтобы вкладывать деньги в узбекскую экономику — их объем инвестиций не сравним ни с китайскими, ни с российскими, ни с турецкими.

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«Поэтому, когда говорят про экономическое сотрудничество двух стран, всегда возникает вопрос — чем торговать будете? Ведь развитию сотрудничества во многом препятствует расстояние. Чем ближе от производства до рынка сбыта, тем выгоднее. Те же Россия, Китай, Пакистан, Индия, Иран и Афганистан в плане сбыта узбекской продукции безальтернативны», — пояснил он.

Аналитик акцентировал внимание на том, что Вашингтон предпочитает распространять своё влияние на Узбекистан через молодежные программы и Агентство США по международному развитию (USAID) (организация, признанная в РФ нежелательной).

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Эргашев отмечает, что поскольку Россия и Китай уже не позволят появиться американским базам в Киргизии и Таджикистане, то США решили использовать Узбекистан для того, чтобы удержаться в Туркестане.

«Но республика проводит сбалансированную политику равноудаленности от глобальных центров силы, и привлечь Узбекистан можно разве что большими деньгами, которые нужны на реализацию очень крупных проектов. А больших денег у американцев сейчас нет, как нет и планов по серьезному инвестированию», — подытожил он.

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