Москва, , 14:42 — REGNUM «Аэрофлот» сосредоточится на подготовке к эксплуатации отечественных воздушных судов, в планах компании — законтрактовать более 320 самолётов. Об этом президенту России Владимиру Путину рассказал в ходе рабочей встречи 26 августа генеральный директор «Аэрофлота» Сергей Александровский.

Самолет «Аэрофлота» Александр Полегенько © ИА REGNUM

По словам гендиректора, ситуация в компании в целом позитивная и стабильная, работа идёт активно благодаря мерам государственной поддержки. Так, количество направлений увеличилось до 111, это на 18 направлений больше, чем годом ранее. Основной фокус будет на подготовке к эксплуатации отечественных воздушных судов.

«Мы планируем законтрактовать всего 323 воздушных отечественных судна, из них 73 — Sukhoi Superjet, 210 — МС-21 — это уже в новом облике с российскими двигателями импортозамещённые самолёты, а также 40 воздушных судов Ту-214», — приводит слова Александровского пресс-служба Кремля.

Он добавил, что столь существенные объёмы потребуют дополнительных ресурсов, в том числе привлечения около 3,5 тыс. пилотов. Это серьёзный импульс для развития компании не только в среднесрочной, но и в долгосрочной перспективе.

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