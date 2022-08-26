Пенза, , 14:13 — REGNUM Территория Пензенской области в период с 27 по 29 августа останется во власти обширного антициклона. Осадков в эти дни не ожидается. Раскаленный воздух с казахстанских степей обеспечит увеличение жары, сообщает Приволжское управление Гидрометцентра.

Жаркая погода Дарья Антонова © ИА REGNUM

По прогнозам синоптиков, до 29 августа не улучшится обстановка и с пожарной опасностью в лесах Пензенской области.

Температура воздуха по ночам составит около 20 градусов тепла, днем столбики термометров поднимутся до +35 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, с 18 августа усилено патрулирование лесных территорий в Пензенской области. Введено ограничение на проведение культурно-массовых мероприятий, проезда транспорта в лес.

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