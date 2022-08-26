Минск, , 14:10 — REGNUM Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон — это «пацанье», использующее свои переговоры с российским лидером Владимиром Путиным для пиара. Об этом 62 августа заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

Белорусский лидер упрекнул Шольца и Макрона в том, что они сделали публичным содержание закрытых разговоров с Путиным, указав на неприемлемость подобного поведения для европейских политиков.

«Шольц — это пацан, который ничего не понимает и понимать не хочет в политике. Это пацанье, понимаете? Мелкота. Так нельзя, так не бывает», — цитирует Лукашенко БелТА.

Как сообщало ИА REGNUM, расправой президенту Белоруссии Александру Лукашенко пригрозил депутат так называемого законодательного органа киевского террористического режима Алексей Гончаренко.

Читайте также: В Киеве пригрозили расправой Лукашенко за поздравление жителей бывшей УССР