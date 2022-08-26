Москва, 26 августа, 2022, 14:10 — ИА Регнум. С учётом введения западных санкций создание Евразийской перестраховочной компании является очень верным последовательным шагом после ухода американских и европейских перестраховочных компаний с российского рынка, заявил корреспонденту ИА REGNUM заведующий кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаги ЕАЭС

«Создание Евразийской перестраховочной компании позволит обеспечить эффективное распределение рисков страховых компаний в рамках ЕАЭС и избежать возможных негативных последствий от введения новых санкций, но также потребует значительных финансовых ресурсов.

Функции перестраховочной компании заключаются в принятии рисков от страховых компаний и соответственно части страховых премий. То есть кроме функций перестрахования.

Будут формироваться существенные инвестиционные ресурсы, которые также можно будет пустить на развитие собственной экономики посредством размещения средств в государственных и корпоративных облигациях», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) будет учреждена Евразийская перестраховочной компании (ЕПК). Такое решение приняли Премьер-министры стран-участниц ЕАЭС, заявил РФ Михаил Мишустин.

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