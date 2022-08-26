Санкт-Петербург, 26 августа, 2022, 14:19 — ИА Регнум. Метрополитен Санкт-Петербурга с 1 сентября 2022 года изменит график движения поездов, они будут ходить чаще. Об этом 26 августа сообщили в пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен».

Дарья Драй ИА REGNUM Метро Петербурга

В метро будет действовать график с увеличенными объемами движения поездов. Изменения носят сезонный характер, на это время число составов на линиях метро возрастёт с 185 до 205 единиц.

«Переход на обновленный график обусловлен традиционным увеличением пассажиропотока после массового периода отпусков и школьных и студенческих каникул. С целью оптимизации перевозок и для удобства пассажиров интервалы между поездами уменьшаются», — заявили в пресс-службе.

Там же добавили, что метрополитен прибегнет к практике зонного движения поездов, когда состав не следует до конечной станции. Такую практику применят на Невско-Василеостровской (третьей линии) и на Фрунзенско-Приморской (пятой линии).

Напомним, что ранее стало известно о том, что на пятой линии сократится количество вагонов в составах. В августе пассажиров перевозят ещё и полные, и сокращённые, но осенью начнут ходить составы только из семи вагонов.