Белград, 26 августа, 2022, 14:28 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич сообщит имя будущего премьер-министра 27 августа в 10 часов по местному времени. Об этом сообщила пресс-служба Вучича 26 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Вучич

Во время обращения к сербской общественности Вучич также будет говорить о ситуации в Косово и Метохии.

Напомним, что после заседания президиума правящей Сербской прогрессивной партии 24 августа Вучич обещал сообщить имя нового премьера в течение 48 часов. Он тогда отметил, что действующий премьер Анна Брнабич и мэр города Новый Сад Милош Вучевич, которых сербская пресса называла самыми вероятными кандидатами на этот пост, будут присутствовать в новом правительстве Сербии. Также Вучич сказал, что состав кабинета министров сильно изменится.