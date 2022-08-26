Париж, , 14:06 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон выразил «сильную обеспокоенность по поводу ядерной безопасности», передает BFM TV.

Макрон Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Есть очень серьезные опасения по поводу ядерной безопасности. МАГАТЭ и Франция получили гарантии безопасности от России и [Бывш. УССР] для миссии на Запорожской АЭС», — заявил глава французского государства.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна «мало зависит» от алжирского газа.

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