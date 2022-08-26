* талибам — запрещённая в России организация

Вашингтон, , 14:03 — REGNUM Ашраф Гани, бывший президент Афганистана, заявил в интервью PBS, что не готов вернуться в «Афганистан, находящийся под контролем талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ)». Он сказал, что хочет вернуться в Афганистан, где граждане чувствуют себя сопричастными к судьбам родины. По его словам, притеснение народа вызывает формирование сопротивления против «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Ашраф Гани Mueller .MSC

Ашраф Гани сказал, что у него есть личный капитал в размере 5 миллионов долларов, и он не знает, какая его часть разворована. Он добавил, что у него не было планов покинуть Афганистан.

«Если бы у меня был такой план, я бы уехал из Афганистана с большим количеством вещей, чем просто с тем, что было на мне», — подчеркнул беглый политик.

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Он ещё раз оправдал свой побег, добавив, что был готов защищать республику, но защищать систему уже некому. Экс-президент подчеркнул, что «принеся себя в жертву, он бы не спас республику».

Гани уклонился от ответа на вопрос, поддерживает ли он сопротивление, возглавляемое Ахмадом Масудом, но сказал, что поведение талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по отношению к людям формирует сопротивление против них.

«То, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) относятся к людям, увеличивает вероятность народного сопротивления. Угнетение и отрицание прав граждан вызовет сопротивление», — добавил Гани.

Он говорит, что Афганистану нужен «народный мир», а не мир между «полевыми командирами». Гани попросил США и другие страны помочь народу своей страны преодолеть экономический кризис.