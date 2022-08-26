Спасский район, Рязанская область, 26 августа, 2022, 14:10 — ИА Регнум. Более 190 парашютистов-десантников участвуют в ликвидации пожара в Спасском районе Рязанской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 августа заявили в пресс-службе Авиалесоохраны.

Пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана» Авиапожарный

Авиапожарные задействованы в самых опасных секторах. Они работают вручную там, куда невозможно доставить тяжёлую технику, локализуют кромки пожаров. По словам заместителя начальника ФБУ «Авиалесоохрана» Дмитрия Селина, парашютисты-десантники дотушивают возгорания, стараются не допустить перехода огня через минполосы.

С огнём борются более 190 сотрудников федеральной Авиалесоохраны и подразделений из Новосибирской, Иркутской областей и Республики Тува. Профессиональную помощь в тушении оказывают и 67 работников наземных лесных служб Тульской, Тамбовской, Липецкой, Московской и Владимирской областей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Рязанской области по данным на 26 августа действуют семь очагов лесных пожаров.